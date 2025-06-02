Дегтярёв назвал МОК и НОК Италии союзниками России в вопросе допуска на Олимпиаду-2026

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Национальный комитет (НОК) Италии заинтересованы в участии российских спортсменов на зимних Олимпийских играх — 2026.

«На сегодня мы только по четырём видам имеем допуск к отбору на Олимпийские игры – конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, ски-альпинизм. Проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее. Но и по этим видам идёт работа. Надо сказать, что наши союзники в этом смысле (допуска к отбору на Игры в Милане) – МОК и НОК Италии.

Они понимают, что без нас зимняя Олимпиада будет не так интересна зрителям. Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Есть разные варианты, в том числе предоставление уайлд-кард на Олимпийские игры», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».