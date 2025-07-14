ФССР — об обжаловании запрета на участие в ОИ: первой инстанцией станет Арбитражный суд

Федерация санного спорта России (ФССР) решила через суд отстаивать права российских спортсменов, которых лишили возможности отбираться на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы будем отстаивать права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2026. 8 июля наши юристы направили в FIL уведомление о намерении подать апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на июньское решение конгресса FIL, которое продлило действие предыдущих ограничительных мер и применило их к процессу квалификации на Олимпийские игры. Международная федерация определила, что первой инстанцией рассмотрения нашего апелляционного заявления станет Арбитражный суд FIL», — приводит слова президента ФССР Наталии Гарт ТАСС.

Также Наталия Гарт выразила надежду, что коллеги из FIL, как и из FIG, прислушаются к словам президента ОКР Михаила Дегтярёва о том, что «общероссийские спортивные федерации работают слаженно на благо интересов атлетов и развития спорта без дискриминации и ограничений, за идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», и поменяют решение.

После встречи с президентом ОКР на заседании 9 и 10 июля в Швейцарии исполком FIG пересмотрел правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не только в личных, но и в командных дисциплинах к участию в международных турнирах. Таким образом, россияне и белорусы получили право участвовать в командных соревнованиях и в состязаниях групп.

Ранее, 18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов решил продлить отстранение россиян от турниров под эгидой FIL и запретить спортсменам отбираться на Олимпийские игры в Италии.