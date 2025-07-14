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ФССР — об обжаловании запрета на участие в ОИ: первой инстанцией станет Арбитражный суд

ФССР — об обжаловании запрета на участие в ОИ: первой инстанцией станет Арбитражный суд
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Федерация санного спорта России (ФССР) решила через суд отстаивать права российских спортсменов, которых лишили возможности отбираться на Олимпийские игры 2026 года.

«Мы будем отстаивать права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2026. 8 июля наши юристы направили в FIL уведомление о намерении подать апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на июньское решение конгресса FIL, которое продлило действие предыдущих ограничительных мер и применило их к процессу квалификации на Олимпийские игры. Международная федерация определила, что первой инстанцией рассмотрения нашего апелляционного заявления станет Арбитражный суд FIL», — приводит слова президента ФССР Наталии Гарт ТАСС.

Также Наталия Гарт выразила надежду, что коллеги из FIL, как и из FIG, прислушаются к словам президента ОКР Михаила Дегтярёва о том, что «общероссийские спортивные федерации работают слаженно на благо интересов атлетов и развития спорта без дискриминации и ограничений, за идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», и поменяют решение.

После встречи с президентом ОКР на заседании 9 и 10 июля в Швейцарии исполком FIG пересмотрел правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не только в личных, но и в командных дисциплинах к участию в международных турнирах. Таким образом, россияне и белорусы получили право участвовать в командных соревнованиях и в состязаниях групп.

Ранее, 18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов решил продлить отстранение россиян от турниров под эгидой FIL и запретить спортсменам отбираться на Олимпийские игры в Италии.

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