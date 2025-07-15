МОК презентовал медали к Олимпиаде-2026
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали, которые будут вручать призёрам зимних Олимпийских игр 2026 года. Фотография наград была опубликована на сайте организации.
На Олимпиаде-2026 будет разыграно 116 комплектов наград — на семь больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Соревнования пройдут в 16 видах спорта.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут участвовать на соревнованиях в нейтральном статусе. Вопрос допуска большинства атлетов из России до сих пор не решён.
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