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В Италии заведено судебное дело о коррупции при подготовке к Олимпиаде-2026

В Италии заведено судебное дело о коррупции при подготовке к Олимпиаде-2026
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Итальянская прокуратура расследует предполагаемую коррупцию в строительных тендерах, связанных с предстоящими в Италии Олимпийскими играми, сообщает портал Inside the Games.

Власти расследуют возможные правонарушения, включая коррупцию, подделку документов и злоупотребление служебным положением. Под следствием находятся 74 человека, в том числе мэр Милана Джузеппе Сала. Его обвиняют в сокрытии конфликта интересов и предположительном оказании давления на комитет, ответственный за выдачу разрешений на строительство.

Расследование преимущественно проходит на крупном проекте по строительству недвижимости в центре города. Однако оно также распространяется на проекты в близлежащих районах, такие как Олимпийский комплекс. Олимпийская деревня подвергается проверке в виде обысков, арестов и изъятия денежных средств.

В ходе операций на прошлой неделе были проведены обыски в офисах и частных домах, выдано шесть ордеров на арест, а у занимающегося строительством предпринимателя, личность которого не разглашается, обнаружено € 120 тыс. наличными. По данным судебных источников, деньги нашли при обыске дома.

Несмотря на то что в качестве ответчика оргкомитет Олимпиады-2026 не назван, правовой статус фонда, организующего Игры, тщательно проверяется. Оргкомитет ОИ в Италии позиционирует себя как частная коммерческая организация. Однако он использует государственные средства принимающих регионов и итальянских налогоплательщиков. Ранее итальянские прокуроры обращались в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть статус фонда как частной структуры, поскольку это препятствует расследованию.

До начала XXV зимней Олимпиады в Италии осталось менее чем семь месяцев. Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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