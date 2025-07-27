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Глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, как будет допускать россиян до Олимпиады-2026

Глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, как будет допускать россиян до Олимпиады-2026
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Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила, как будет проходить процесс по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм — 2026.

«Мы не собираемся торопиться с принятием решения по россиянам до сентябрьских и декабрьских совещаний. Но, вероятно, мы будем работать по той же системе, что и на летних Играх в Париже», — приводит слова Кирсти Ковентри L'Equipe.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК 23 июня. Ранее сообщалось, что она может выразить свою позицию по поводу допуска россиян на турниры на пресс‑конференции после заседания исполкома организации 26 июня.

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