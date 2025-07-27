Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы МОК о допуске россиян на ОИ-2026

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая раскрыла процесс по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм — 2026. Она отметила, что будет опираться на опыт летних Игр 2024 года.

«Иными словами, особых подвижек не будет!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК 23 июня. Ранее сообщалось, что она может выразить свою позицию по поводу допуска россиян на турниры на пресс‑конференции после заседания исполкома организации 26 июня.