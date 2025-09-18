Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026

Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник пропустил первую тренировку на отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира «Skate to Milano». Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, самолёт с фигуристом приземлился утром 18 сентября по времени столицы Китая. Разминка, в которой должен был участвовать Гуменник, началась в 09:05 (04:05 мск) по пекинскому времени и закончилась в 09:40.

Квалификационные соревнования состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. В число участников отбора от России вошли Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, и Гуменник. Российские фигуристы будут выступать в квалификации под нейтральным флагом и должны попасть в пятёрку лучших, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде.

Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.

Материалы по теме
Гуменник поменял программу за пару недель до Пекина! Это паника или холодный расчёт?
Гуменник поменял программу за пару недель до Пекина! Это паника или холодный расчёт?

Самый титулованный фигурист:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android