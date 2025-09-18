Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026

Российский фигурист Пётр Гуменник пропустил первую тренировку на отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира «Skate to Milano». Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, самолёт с фигуристом приземлился утром 18 сентября по времени столицы Китая. Разминка, в которой должен был участвовать Гуменник, началась в 09:05 (04:05 мск) по пекинскому времени и закончилась в 09:40.

Квалификационные соревнования состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. В число участников отбора от России вошли Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, и Гуменник. Российские фигуристы будут выступать в квалификации под нейтральным флагом и должны попасть в пятёрку лучших, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде.

Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.

