Кирсти Ковентри оценила деревню Олимпийских игр в Милане
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри посетила Олимпийскую деревню в Порт-Романо (Италия). Она дала оценку месту, где будут жить будущие участники зимних Игр.
«Прекрасные комнаты, спортзал, столовая. Всё это объединяет историю, культуру и страсть — то, чем славится Италия. Вы должны гордиться, ведь это действительно потрясающий объект», — приводит слова Ковентри Reuters.
Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, но точное число участников станет известно позднее. Отметим, что в эти дни в Милане проходит исполком МОК.
