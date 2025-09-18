Скидки
Олимпиада 2026

Кирсти Ковентри оценила деревню Олимпийских игр в Милане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри посетила Олимпийскую деревню в Порт-Романо (Италия). Она дала оценку месту, где будут жить будущие участники зимних Игр.

«Прекрасные комнаты, спортзал, столовая. Всё это объединяет историю, культуру и страсть — то, чем славится Италия. Вы должны гордиться, ведь это действительно потрясающий объект», — приводит слова Ковентри Reuters.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, но точное число участников станет известно позднее. Отметим, что в эти дни в Милане проходит исполком МОК.


