Главная Олимпиада 2026 Новости

Глава МОК Ковентри подтвердила, что россияне выступят на ОИ-2026 в нейтральном статусе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года только как индивидуальные нейтральные атлеты.

«Ничего нового не будет, исполком следует тому же подходу, который был в Париже», — заявила президент МОК Ковентри на пресс-конференции.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.

