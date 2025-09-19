В МОК сообщили, что нейтральные спортсмены не смогут участвовать в параде делегаций на ОИ

Спортсмены, которые получат нейтральный статус для выступления на Олимпиаде‑2026, не смогут участвовать в параде делегаций на церемонии открытия. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку они станут индивидуальными атлетами. Решение об их участии в церемонии закрытия будет принято во время Игр», — говорится в заявлении МОК.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.