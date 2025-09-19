Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК сообщили, что нейтральные спортсмены не смогут участвовать в параде делегаций на ОИ

В МОК сообщили, что нейтральные спортсмены не смогут участвовать в параде делегаций на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортсмены, которые получат нейтральный статус для выступления на Олимпиаде‑2026, не смогут участвовать в параде делегаций на церемонии открытия. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку они станут индивидуальными атлетами. Решение об их участии в церемонии закрытия будет принято во время Игр», — говорится в заявлении МОК.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.

Материалы по теме
Глава МОК Ковентри подтвердила, что россияне выступят на ОИ-2026 в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android