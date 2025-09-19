Скидки
МОК назвалл условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов до зимней Олимпиады – 2026 в нейтральном статусе.

Представители AIN будут приглашены МОК для участия в Играх в соответствии со следующими условиями:

  • прошедшие квалификацию спортсмены с российским или белорусским паспортом будут допущены к участию в соревнованиях и будут выступать в качестве нейтральных атлетов;
  • команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не смогут принять участия в Играх;
  • спортсмены и персонал, активно поддерживающие боевые действия, не будут допущены до участия в Играх;
  • спортсмены и персонал, работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к Играм;
  • любой нейтральный спортсмен, как и все другие атлеты, должен соблюдать все антидопинговые требования, применимые к ним перед и во время Олимпийских игр – 2026, в частности те, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

