Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ковентри подтвердила, что МОК не обсуждал возможное отстранение Израиля от ОИ

Ковентри подтвердила, что МОК не обсуждал возможное отстранение Израиля от ОИ
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри подтвердила, что исполком не обсуждал условия отстранения Израиля от Олимпийских игр — 2026 из‑за продолжающихся военных действий в секторе Газа.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.

Отметим, в МОК заявили, что во время Олимпиады-2024 в Париже спортсмены из Израиля и Палестины спокойно проживали в одной олимпийской деревне, и конфликтов не было.

Материалы по теме
В МОК сообщили, что нейтральные спортсмены не смогут участвовать в параде делегаций на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android