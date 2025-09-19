Ковентри подтвердила, что МОК не обсуждал возможное отстранение Израиля от ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри подтвердила, что исполком не обсуждал условия отстранения Израиля от Олимпийских игр — 2026 из‑за продолжающихся военных действий в секторе Газа.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.

Отметим, в МОК заявили, что во время Олимпиады-2024 в Париже спортсмены из Израиля и Палестины спокойно проживали в одной олимпийской деревне, и конфликтов не было.