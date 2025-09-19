Стал известен состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян для участия в зимней Олимпиаде – 2026.

В состав Индивидуальной нейтральной комиссии по рассмотрению допуска спортсменов (AINERP) войдут:

Николь Ховертц — член МОК, председатель комиссии;

Пау Газоль — председатель комиссии по этике МОК и представитель спортсменов;

Моринари Ватанабэ — представитель Международной спортивной федерации.

Поддержку работе AINERP будет оказывать главный специалист МОК по этике и соблюдению норм, который выполнит функции секретаря AINERP.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.