Глава МОК Ковентри объяснила, почему условия допуска россиян на ОИ остались прежними

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила допуск россиян на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

«Мы довольны тем, как это работало в Париже. Мы обсуждали, что должны обеспечить честность, соблюсти другие вещи. Мы решили, что всё останется по‑прежнему. В Париже работала специальная комиссия по проверке нейтрального статуса с участием международных федераций, то же самое будет в Милане. Мы решили ничего не менять», – сказала Ковентри на пресс-конференции.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.