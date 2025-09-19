Скидки
Олимпиада 2026 Новости

Глава МОК Ковентри объяснила, почему условия допуска россиян на ОИ остались прежними

Глава МОК Ковентри объяснила, почему условия допуска россиян на ОИ остались прежними
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила допуск россиян на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

«Мы довольны тем, как это работало в Париже. Мы обсуждали, что должны обеспечить честность, соблюсти другие вещи. Мы решили, что всё останется по‑прежнему. В Париже работала специальная комиссия по проверке нейтрального статуса с участием международных федераций, то же самое будет в Милане. Мы решили ничего не менять», – сказала Ковентри на пресс-конференции.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее. В эти дни в Милане проходит исполком МОК. Напомним, Ковентри вступила в должность президента организации 23 июня.

