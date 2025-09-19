Скидки
Олимпиада 2026

Дегтярёв: ОИ-2026 должны стать последними, где россияне выступят в нейтральном статусе

Дегтярёв: ОИ-2026 должны стать последними, где россияне выступят в нейтральном статусе
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на заявление главы МОК Кирсти Ковентри, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года только как индивидуальные нейтральные атлеты.

«Заявление исполкома МОК о том, что будет сохранён прежний подход в вопросе участия нейтральных атлетов в Играх-2026, было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может.

Вместе с тем хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе.

Можно также отметить взвешенный подход главы МОК Кирсти Ковентри относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит множество и в них вовлечены разные страны», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

