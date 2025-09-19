В МОК заявили, что FIS может дать россиянам возможность отобраться на ОИ-2026

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду‑2026.

«Мы работаем с международными федерациями, чтобы понять, как будут приниматься решения. Вы, наверное, слышали, что некоторые федерации не открыли двери нейтральным спортсменам. Нам остается работать с теми, кто уже дал возможность или может её дать в ближайшее время. Например, ISU, ISMF дали возможность отобраться, FIS ещё может открыть двери. Мы близко работаем, чтобы понять, есть ли ещё возможность отобраться», — сказал Дюкрей во время пресс‑конференции.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.