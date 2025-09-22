Скидки
В FIS заявили, что решение о допуске россиян на Олимпиаду-2026 ещё не принято

В FIS заявили, что решение о допуске россиян на Олимпиаду-2026 ещё не принято
Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) ещё не приняла решение о допуске российских лыжников на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Финальное решение ещё не принято», – приводит заявление FIS «ВсеПроСпорт».

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что FIS ещё может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду в Милане. Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой FIS с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

