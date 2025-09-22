Скидки
Олимпиада 2026

«Я в этот шанс не очень верю». Губерниев — о возможном допуске российских лыжников на ОИ

«Я в этот шанс не очень верю». Губерниев — о возможном допуске российских лыжников на ОИ
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать российских спортсменов до Олимпиады в Милане, а также оценил шансы российских лыжников выступить на Играх-2026.

«В биатлоне шансов выступить на Олимпиаде нет, а в лыжах маленький шанс есть!!! Но я в этот шанс не очень верю», — написал Губерниев в социальных сетях.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что FIS ещё может дать российским спортсменам возможность отобраться на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

