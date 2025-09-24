Дегтярёв назвал возможное число участников Олимпиады-2026 от России

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался по поводу состава российской сборной на Олимпиаде-2026 в Италии. Он отметил, что на данный момент к отборам было допущено 11 человек.

— Есть уже понимание, сколько наших спортсменов может поехать в Милан на Олимпиаду?

— К отборам были допущены 11 спортсменов. Двое фигуристов уже выиграли квалификацию, в конькобежном спорте пять спортсменов, четыре шорт‑трекиста. Также уже отобрался у нас парень по ски‑альпинизму. Итого 12. В ближайшие дни мы поймём, что с лыжами. МОК на нашей стороне, он давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили. Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные — просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть. И, конечно, радуют фигуристы.

— Был разговор и о бобслее.

— По санному спорту, бобслею и скелетону мы ведём судебные тяжбы в Швейцарии, у нас там очень хорошая группа юристов работает. Я с ними, кстати, тоже встречался в Лозанне, когда там был. Все ЦУ даны, деньги у нас есть на это. Мы, кстати, у МОКа их и отсудили в этом году. Мы их и тратим как раз на юристов. Поэтому, может быть, ещё удастся в скелетоне, бобслее и санках наших отстоять, — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».

На ОИ-2026 россияне выступят в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия.