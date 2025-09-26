Теннисистка Пеннетта и автогонщик Баньяя станут факелоносцами Олимпиады в Италии

Итальянская теннисистка Флавия Пеннетта и автогонщик Франческо Баньяя станут одними из первых факелоносцев зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

Зажжение огня на Олимпии, в Греции, состоится 26 ноября. Прибытие факела в Рим запланировано на 4 декабря, а сама эстафета начнётся двумя днями позже. К Баньяе и Пеннетте присоединятся певец Акилле Лауро, больной аутизмом мальчик Андреа Антонелло и его отец Франческо, символизирующие любовь и стойкость духа, а также итальянская шеф-повар Лючия Теллоне и Дарио Пивиротто, который уже нёс факел на Олимпийских играх, проходивших в Италии в 1956 и 2006 годах.

Всего олимпийский огонь пронесут 10 000 человек. Факел пересечёт Италию с юга на север за 63 дня и преодолеет 12 тысяч километров. Его прибытие в Милан запланировано на 6 февраля, к открытию Олимпиады.