Олимпийский комитет Финляндии назвал первые имена атлетов, которые примут участие в Играх

Олимпийский комитет Финляндии раскрыл имена первых спортсменов, которые примут участие в предстоящих Играх 2026 года за национальную команду. Об этом сообщил Fondo Italia.

В число первых объявленных атлетов вошли несколько хоккеистов, однако окончательный состав финской хоккейной сборной станет известен в конце текущего года.

В лыжных гонках право участвовать в Олимпиаде уже получили Ясми Йоэнсуу, Ийво Нисканен, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски и Лаури Вуоринен. Помимо них, в число участников вошли также биатлонистка Суми Минккинен и двоеборец Илкка Херола.

Суммарно в состав сборной Финляндии на Олимпийских играх — 2026 планируется вхождение 100 атлетов, 48 из них — хоккеисты.