Олимпиада 2026

В России может пройти альтернативная Олимпиада-2026 — источник

В России может пройти альтернативная Олимпиада-2026 — источник
Комментарии

Российские власти обсуждают возможность проведения альтернативной Олимпиады-2026 среди спортсменов, не допущенных на зимние Олимпийские игры в Италию. Об этом сообщает Odds.ru.

Сообщается, что обсуждение проведения подобной инициативы вышло на первый план после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

На фоне массового бана российские власти рассматривают возможность проведения альтернативных Игр примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. Обсуждается вариант с приглашением на турнир белорусских спортсменов, которые также пострадали от международных санкций.

