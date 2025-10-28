Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В России не будут проводить альтернативную Олимпиаду-2026 — источник

В России не будут проводить альтернативную Олимпиаду-2026 — источник
Комментарии

Российские власти не обсуждают возможность проведения альтернативной Олимпиады-2026 среди спортсменов, не допущенных на зимние Олимпийские игры в Италию.

«Таких планов нет», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении альтернативной Олимпиады среди российских и белорусских спортсменов, не допущенных к Играм-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На данный момент допуск к Олимпиаде среди российских спортсменов получили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Материалы по теме
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android