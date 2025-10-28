В России не будут проводить альтернативную Олимпиаду-2026 — источник

Российские власти не обсуждают возможность проведения альтернативной Олимпиады-2026 среди спортсменов, не допущенных на зимние Олимпийские игры в Италию.

«Таких планов нет», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении альтернативной Олимпиады среди российских и белорусских спортсменов, не допущенных к Играм-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На данный момент допуск к Олимпиаде среди российских спортсменов получили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.