Олимпиада 2026

Норвежская чиновница — об ОИ-2026: мы можем быть более жадными к медалям, русских не будет

Глава норвежского олимпийского центра Торэ Эвребё высказалась о медальных планах сборной Норвегии на Олимпиаду-2026. Она отметила, что отсутствие россиян положительно скажется на перспективах скандинавской страны в Италии.

«Наша цель — 35 медалей. Это сложно, но реалистично.

Мы можем позволить себе быть немного более жадными к медалям, ведь русских не будет, или почти не будет. Отсутствие такой крупной нации меняет правила игры», — приводит слова Эвребё Ski-Nordique со ссылкой на TV 2.

Отметим, что в минувшем зимнем сезоне — 2024/2025 из спорта ушли титулованные биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё, а также лыжница Терезе Йохауг, которые на троих завоевали 12 золотых олимпийских наград.

Россия пока не подала апелляцию на решение FIS о недопуске лыжников на Кубок мира — NRK
