Стали известны суммы премиальных за медали на ОИ-2026 для французских спортсменов

Французские власти опубликовали постановление о призовых выплатах, которые получат олимпийские чемпионы и призёры Игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За звание олимпийского чемпиона – 2026 французские атлеты получат по € 80 тыс., за серебро – € 40 тыс., за бронзовую медаль – € 20 тыс. Особо стоит отметить, что впервые представители зимних видов спорта получат за выигранные награды столько же, сколько чемпионы и призёры Игр в Париже – 2024.

«Призовые выплаты французским медалистам зимних Олимпийских игр 2026 года будут на том же уровне, что и на Играх в Париже-2024. Премии получат также члены тренерского штаба и сопровождающие, по той же схеме, что и в Париже-2024. Это важное решение, которое мы приняли, чтобы признать труд наших спортсменов и их наставников.

Наша цель ясна: справедливо оценить все дисциплины, поощрять достижения и поддерживать тех, кто с гордостью представляет Францию на мировой арене», – написала министр спорта, молодёжи и общественной жизни Франции Марина Феррари в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.