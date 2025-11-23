Скидки
Олимпиада 2026

Шесть российских саночников допущены к отбору на Олимпийские игры — 2026

Шесть российских саночников допущены к отбору на Олимпийские игры — 2026
Шесть спортсменов сборной России по санному спорту допущены к участию в первом отборочном этапе на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут на трассе Игр в Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщил глава национальной команды Артём Петраков.

«Нам сообщили о допуске шести наших одиночников и части тренеров к участию в международном отборе на Олимпийские игры. Первый этап пройдёт на трассе в Кортина-д'Ампеццо. Это будет международная тренировочная неделя, совмещённая с тестовым квалификационным мероприятием, потому что они проверяют трассу перед Олимпиадой. У организаторов что-то произошло с первым этапом Кубка мира, и он вместо Австрии пройдёт в Германии. Поэтому его исключили из квалификации и назначили это тестовое соревнование ещё и международным соревнованием. Это не этап Кубка мира, а старт, на котором можно набрать первые очки для отбора на Олимпиаду», — приводит слова Петракова «РИА Новости Спорт».

В старте примут участие Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

Олимпийские перспективы и международный диалог. Чем запомнился форум РСД-2025
Олимпийские перспективы и международный диалог. Чем запомнился форум РСД-2025
