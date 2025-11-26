Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2026

В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2026
Комментарии

В Древней Олимпии (Греция) прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр 2026 года в Италии. В традиционном мероприятии приняли участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президент Греции Константинос Тасулас, а также почётный президент МОК Томас Бах.

Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона в Археологический музей, а для зажжения огня использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции, сообщает Inside the Games. Огонь прибудет в Кортина-д'Ампеццо (Италия) 26 января, ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр-1956 в том же месте.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

Материалы по теме
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Эксклюзив
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android