В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2026

В Древней Олимпии (Греция) прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр 2026 года в Италии. В традиционном мероприятии приняли участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президент Греции Константинос Тасулас, а также почётный президент МОК Томас Бах.

Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона в Археологический музей, а для зажжения огня использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции, сообщает Inside the Games. Огонь прибудет в Кортина-д'Ампеццо (Италия) 26 января, ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр-1956 в том же месте.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.