Кирсти Ковентри растрогалась во время выступления на церемонии зажжения огня ОИ-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри не сдержала слёз во время речи на церемонии зажжения огня зимних Игр-2026 в Милане. Для двукратной олимпийской чемпионки эта церемония стала первой в новом статусе.

«Пламя, которое мы зажигаем сегодня, несёт не только надежды спортсменов, но и мечты всех, кто верит в силу спорта. Силу, которая вдохновляет и объединяет нас.

Я не собиралась растрогаться, но это место очень особенное», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.

Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона в археологический музей, а для зажжения огня использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции.