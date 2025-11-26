Кирсти Ковентри растрогалась во время выступления на церемонии зажжения огня ОИ-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри не сдержала слёз во время речи на церемонии зажжения огня зимних Игр-2026 в Милане. Для двукратной олимпийской чемпионки эта церемония стала первой в новом статусе.
«Пламя, которое мы зажигаем сегодня, несёт не только надежды спортсменов, но и мечты всех, кто верит в силу спорта. Силу, которая вдохновляет и объединяет нас.
Я не собиралась растрогаться, но это место очень особенное», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.
Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона в археологический музей, а для зажжения огня использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции.
