Италия подключит спецслужбы для защиты от кибератак на время проведения Олимпиады-2026

Итальянский Департамент общественной безопасности и оргкомитет зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении кибербезопасности предстоящих Игр, сообщает Inside The Games.

Ключевой задачей сотрудничества станет оперативный обмен информацией об угрозах и уязвимостях, а также совместный анализ данных. Организаторы Олимпиады-2026 считают инициативу важным шагом к формированию «надёжной цифровой экосистемы».

Стороны договорились не только о регламенте реагирования на возможные атаки, но и о проведении обучающих программ для сотрудников оргкомитета. Мера станет частью комплексной системы обеспечения безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля и с 6 по 15 марта 2026 года.

Отмечается, что соглашение опирается на опыт Парижа-2024, где было зафиксировано более 140 кибератак, не повлиявших на проведение соревнований.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.