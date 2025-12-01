Михаил Дегтярёв ответил, сколько россиян выступит на Олимпийских играх — 2026

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв предположил, сколько российских спортсменов выступит на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Участников можно посчитать. Не больше полутора‑двух десятков. Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно», — сказал Дегтярёв в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.