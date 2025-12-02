«Буду считать это преступлением». Тарпищев — о предложении не транслировать ОИ в России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.

«Если предстоящую Олимпиаду в Милане не будут показывать в России, буду считать это преступлением. В некоторых видах спорта наши ребята всё же примут участие. Возможно, даже FIS нас в итоге допустит, а это сразу несколько дополнительных дисциплин.

С другой стороны, просмотр Олимпиады вызовет у наших ребят нужную спортивную злость. Именно благодаря ей российские спортсмены часто побеждают на мировых соревнованиях. Сейчас эта злость им очень нужна», — приводит слова Тарпищева Sport24.