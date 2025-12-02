Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Буду считать это преступлением». Тарпищев — о предложении не транслировать ОИ в России

«Буду считать это преступлением». Тарпищев — о предложении не транслировать ОИ в России
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в России нужно транслировать предстоящую Олимпиаду, которая пройдёт в феврале 2026 года.

«Если предстоящую Олимпиаду в Милане не будут показывать в России, буду считать это преступлением. В некоторых видах спорта наши ребята всё же примут участие. Возможно, даже FIS нас в итоге допустит, а это сразу несколько дополнительных дисциплин.

С другой стороны, просмотр Олимпиады вызовет у наших ребят нужную спортивную злость. Именно благодаря ей российские спортсмены часто побеждают на мировых соревнованиях. Сейчас эта злость им очень нужна», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android