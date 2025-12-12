Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Рэпер Снуп Дог назначен почётным тренером олимпийской сборной США на Играх-2026

Рэпер Снуп Дог назначен почётным тренером олимпийской сборной США на Играх-2026
Комментарии

Американский рэпер и актёр Снуп Догг назначен почётным тренером сборной США на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США.

«В своей новой роли тренер Снуп присоединится к «команде за командой» — штабу, тренерам, медицинским специалистам, администраторам и партнёрам, которые помогают спортсменам следовать за своими мечтами и вдохновлять нацию. Известный своей страстью к работе в сообществе, наставничеству и поддержке молодых людей Снуп привнесёт свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов США на пути к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо и далее», – говорится в сообщении пресс-службы Олимпийского комитета США.

Помимо своей новой роли в олимпийской сборной США, Снуп Догг будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock во время зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее 54-летний рэпер принимал активное участие в работе на телевидении во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) и стал одной из звёзд соревнований. Он участвовал в эстафете олимпийского огня, открыл соревнования по брейк-дансу, регулярно появлялся на соревнованиях в различных видах спорта, а также выступил на церемонии закрытия.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android