Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежка Ксения Коржова квалифицировалась на ОИ-2026 на дистанции 3000 м

Чемпионка России в конькобежном спорте Ксения Коржова квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) на дистанции 3000 метров.

По итогам четырёх этапов Кубка мира россиянка заняла 17-е место в рейтинге на длинных дистанциях, в котором суммировались результаты на 3000 и 5000 метров. Коржова была допущена только на дистанции 3000 м. В связи с тем, что Ксения могла стартовать только на одной дистанции, она отбиралась по результату, а не по рейтингу.

Ещё одна россиянка Александра Саютина является первой запасной на 1500 м. Если квота не будет использована всеми спортсменками, отобравшимися напрямую, она может перейти к ней.

«Исключительно дружелюбная». Коростелёв — об атмосфере на Кубке мира в Давосе
