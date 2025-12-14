Скидки
Определились знаменосцы сборной Италии на церемонии открытия ОИ-2026

Национальный олимпийский комитет Италии (НОКИ) назвал имена спортсменов, которые будут знаменосцами на церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, которая состоится 6 февраля.

Впервые в истории Олимпийских игр знаменосцами Италии станут сразу четыре спортсмена. Флаг Италии на церемонии открытия понесут: лыжник Федерико Пеллегрино, горнолыжница Федерика Бриньоне, шорт-трекистка Арианна Фонтана и кёрлингист Амос Мозанер. Пеллегрино и Фонтана будут знаменосцами на церемонии в Милане, а Мозанер и Бриньоне возглавят сборную Италии в Кортине-д'Ампеццо.

35-летний Пеллегрино дважды становился серебряным призёром Олимпийских игр (2018 и 2022). В активе у 35-летней Бриньоне одно серебро (2022) и две бронзы (2022 и 2018) на Олимпиадах. Арианна Фонтана является двукратной олимпийской чемпионкой (2018 и 2022), а также имеет в своей коллекции ещё девять олимпийских медалей разного достоинства. 30-летний Амос Мозанер завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в соревнованиях смешанных пар по кёрлингу.

