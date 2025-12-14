Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежка Анастасия Семёнова квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в масс‑старте

Конькобежка Анастасия Семёнова квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в масс‑старте
Комментарии

Российская конькобежка Анастасия Семёнова квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года в масс‑старте.

В рамках заключительного этапа Кубка мира в Хамаре (Норвегия) Семёнова выиграла соревнования в дивизионе В. В дивизионе А россиянка, выступающая в нейтральном статусе, заняла 15-е место и набрала 26 очков. Этого результата оказалось достаточно для квалификации на Олимпиаду.

Ранее на Игры‑2026 на дистанции 3000 метров квалифицировалась Ксения Коржова. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Конькобежка Ксения Коржова квалифицировалась на ОИ-2026 на дистанции 3000 м
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android