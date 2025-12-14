Конькобежка Анастасия Семёнова квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в масс‑старте
Российская конькобежка Анастасия Семёнова квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года в масс‑старте.
В рамках заключительного этапа Кубка мира в Хамаре (Норвегия) Семёнова выиграла соревнования в дивизионе В. В дивизионе А россиянка, выступающая в нейтральном статусе, заняла 15-е место и набрала 26 очков. Этого результата оказалось достаточно для квалификации на Олимпиаду.
Ранее на Игры‑2026 на дистанции 3000 метров квалифицировалась Ксения Коржова. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
