Певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026

Известная американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Олимпиады в социальных сетях.

Торжественное мероприятие пройдёт на стадионе Сан-Сиро в Милане (Италия) 6 февраля. Игры пройдут до 22 февраля.

Мэрайя Кэри является обладательницей пяти премий «Грэмми». Среди её хитов такие песни, как «All I Want for Christmas Is You», «Obsessed», «Fantasy», «We Belong Together» и многие другие.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в 2024 году, проходивших в Париже (Франция), выступала ещё одна знаменитая американская исполнительница — Леди Гага.