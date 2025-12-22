Скидки
«С трудом сводят концы с концами». Глава FIS высказался о проблемах перед началом ОИ-2026

Йохан Элиаш
Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выразил озабоченность подготовкой к соревнованиям по фристайлу и сноуборду на Олимпиаде-2026. Его волнует процесс производства искусственного снега, который пока задерживается. Турниры по этим видам спорта пройдут в Ливиньо.

«Существуют задержки. К сожалению, итальянское правительство не выделило никаких средств, поэтому организаторы с трудом сводят концы с концами, что действительно очень жаль. Это необъяснимо, но я надеюсь, что всё уладится. У нас есть план B, C, D… Однако печально оказаться в ситуации, в которой мы вообще не должны были быть. Мы звоним им по три раза в день — утром, днём и вечером», — приводит слова Элиаша Reuters.

Мэр Ливиньо Ремо Галли прокомментировал недовольство главы лыжной федерации, заявив, что задержки связаны с технической проблемой, а к Играм на аренах будет снег.

Комментарии
