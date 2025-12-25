Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ари Закарян: на Аделию Петросян оказывается колоссальное давление со всех сторон

Ари Закарян: на Аделию Петросян оказывается колоссальное давление со всех сторон
Комментарии

Продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России перед Зимней Олимпиадой — 2026.

«На Петросян оказывается колоссальное давление со всех сторон, плюс огромная ответственность. У Аделии есть внутренний стержень, который должен сыграть в плюс. На Олимпиаде она будет более устойчивой. На чемпионате России конкуренция была серьёзной, но, сравнивая с мировым уровнем, я бы не стал забегать вперед и что-то утверждать», — приводит слова Закаряна Metaratings.

В декабре 2025 года Аделия Петросян в третий раз подряд завоевала золотые медали чемпионата России. При этом в произвольной программе Петросян допустила ошибки и уступила в этом виде соревнований Алисе Двоеглазовой, став чемпионкой благодаря уверенной победе в короткой программе.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android