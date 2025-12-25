Ари Закарян: на Аделию Петросян оказывается колоссальное давление со всех сторон

Продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России перед Зимней Олимпиадой — 2026.

«На Петросян оказывается колоссальное давление со всех сторон, плюс огромная ответственность. У Аделии есть внутренний стержень, который должен сыграть в плюс. На Олимпиаде она будет более устойчивой. На чемпионате России конкуренция была серьёзной, но, сравнивая с мировым уровнем, я бы не стал забегать вперед и что-то утверждать», — приводит слова Закаряна Metaratings.

В декабре 2025 года Аделия Петросян в третий раз подряд завоевала золотые медали чемпионата России. При этом в произвольной программе Петросян допустила ошибки и уступила в этом виде соревнований Алисе Двоеглазовой, став чемпионкой благодаря уверенной победе в короткой программе.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой