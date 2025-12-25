Ари Закарян высказался о состоянии Ильи Малинина перед Олимпиадой-2026

Продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян ответил на вопрос о состоянии своего подопечного перед Зимней Олимпиадой — 2026.

«Сейчас у Малинина всё нормально. Подготовка идет по плану, без проблем. Спокойно готовится к чемпионату США, затем к Олимпийским играм. Ментально он, думаю, готов. Давление, конечно, есть, но тренеры и хореографы проделали хорошую работу. Главное – избежать травм и болезней, остальное сложится», — приводит слова Закаряна Metaratings.

В финале Гран-при в декабре 2025 года американец Илья Малинин одержал уверенную победу, став первым фигуристом в истории, исполнившим семь четверных прыжков на официальном турнире.

