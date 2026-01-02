Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО

Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) в нейтральном статусе даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

«На данный момент ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные спортсмены в индивидуальном качестве», — приводит слова Ковентри Corriere della Sera.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

Комментарии
