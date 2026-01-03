«Ожидаю нечто подобное». Президент МОК сравнила Олимпиаду-2026 с Играми-2024 в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась об Играх-2026 в Италии. Она провела параллель между предстоящими соревнованиями и Олимпиадой-2024 во Франции.

«Помните невероятную атмосферу Парижа-2024? В Италии примерно через месяц я ожидаю нечто подобное. У итальянцев особая страсть к спорту. Зимние виды спорта родились на европейских вершинах. Это будет олимпийская редакция, из которой мы сможем многое почерпнуть.

Мы входим в новую фазу. Новая норма — это Игры, растянутые по всей стране. Данные, которые мы соберём в Италии, консультируясь с заинтересованными сторонами, будут направлять нас в будущем. Если потребуется внести корректировки, мы, разумеется, это сделаем», — приводит слова Ковентри Inside the Games со ссылкой на Corriere della Sera.