Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ожидаю нечто подобное». Президент МОК сравнила Олимпиаду-2026 с Играми-2024 в Париже

«Ожидаю нечто подобное». Президент МОК сравнила Олимпиаду-2026 с Играми-2024 в Париже
Кирсти Ковентри
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась об Играх-2026 в Италии. Она провела параллель между предстоящими соревнованиями и Олимпиадой-2024 во Франции.

«Помните невероятную атмосферу Парижа-2024? В Италии примерно через месяц я ожидаю нечто подобное. У итальянцев особая страсть к спорту. Зимние виды спорта родились на европейских вершинах. Это будет олимпийская редакция, из которой мы сможем многое почерпнуть.

Мы входим в новую фазу. Новая норма — это Игры, растянутые по всей стране. Данные, которые мы соберём в Италии, консультируясь с заинтересованными сторонами, будут направлять нас в будущем. Если потребуется внести корректировки, мы, разумеется, это сделаем», — приводит слова Ковентри Inside the Games со ссылкой на Corriere della Sera.

Материалы по теме
Норвежский лыжник раскритиковал действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android