МОК запретил использование флага России и других символов страны во время Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) актуализировал правила участия для российских спортсменов и болельщиков на Олимпийских играх – 2026, напомнив, что на Играх запрещено использование любой национальной символики как со стороны участников соревнований, так и для болельщиков на стадионах.

«Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Решение касается стран, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом. Поводом для актуализации этого правила стало появление российского флага на трибунах во время «Тур де Ски», – приводит слова из письма МОК SverigesRadio.

Ранее, во время церемонии награждения после гонки на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026, в которой российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место, на стадионе появились болельщики с флагом России.