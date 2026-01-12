Стало известно имя артиста, который примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

Всемирно известный оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Он появится на стадионе «Сан-Сиро» 6 февраля, сообщает пресс-служба МОК. Уточняется, номер Бочелли станет одним из центральных во время шоу.

«Возвращаясь на олимпийскую сцену после выступления на церемонии закрытия зимних Игр-2006, маэстро Бочелли вновь подтверждает свой особый статус для итальянских Олимпийских игр. Он снова выразит дух Олимпиады через всемирно известное музыкальное наследие Италии», — написала пресс-служба МОК.

Помимо Андреа Бочелли, 6 февраля в Милане появятся и американская певица Мэрайя Кери, итальянская артистка Лаура Паузини, актёры Сабина Импаччаторе, Матильда де Анджелис и Пьерфранческо Фавино.