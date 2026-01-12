Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стало известно имя артиста, который примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

Стало известно имя артиста, который примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026
Комментарии

Всемирно известный оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Он появится на стадионе «Сан-Сиро» 6 февраля, сообщает пресс-служба МОК. Уточняется, номер Бочелли станет одним из центральных во время шоу.

«Возвращаясь на олимпийскую сцену после выступления на церемонии закрытия зимних Игр-2006, маэстро Бочелли вновь подтверждает свой особый статус для итальянских Олимпийских игр. Он снова выразит дух Олимпиады через всемирно известное музыкальное наследие Италии», — написала пресс-служба МОК.

Помимо Андреа Бочелли, 6 февраля в Милане появятся и американская певица Мэрайя Кери, итальянская артистка Лаура Паузини, актёры Сабина Импаччаторе, Матильда де Анджелис и Пьерфранческо Фавино.

Материалы по теме
Алиса Лью сообщила, что не будет катать произвольную программу под Леди Гагу на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android