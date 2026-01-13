Скидки
На Олимпиаде-2026 будут вскрывать багаж спортсменов в целях борьбы с допингом

На Олимпиаде-2026 будут вскрывать багаж спортсменов в целях борьбы с допингом
Комментарии

Допинг-офицеры будут проверять внутренность багажа спортсменов в аэропортах на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Об этом сообщает Inside the Games.

«Мы должны быть готовы проверять конкретные вещества у конкретных спортсменов, в нужный момент. В данный момент мы работаем над соглашением с итальянской таможней и Министерством юстиции, которое позволит вскрывать определённые сумки прибывающих делегаций», — заявил генеральный директор Международного агентства по допинг‑тестированию (ITA) Бенджамин Коэн.

Подобная практика пройдёт впервые, ранее багаж спортсменов не подвергался проверкам в аэропорту.

