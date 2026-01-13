На Олимпиаде-2026 будут вскрывать багаж спортсменов в целях борьбы с допингом
Поделиться
Допинг-офицеры будут проверять внутренность багажа спортсменов в аэропортах на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Об этом сообщает Inside the Games.
«Мы должны быть готовы проверять конкретные вещества у конкретных спортсменов, в нужный момент. В данный момент мы работаем над соглашением с итальянской таможней и Министерством юстиции, которое позволит вскрывать определённые сумки прибывающих делегаций», — заявил генеральный директор Международного агентства по допинг‑тестированию (ITA) Бенджамин Коэн.
Подобная практика пройдёт впервые, ранее багаж спортсменов не подвергался проверкам в аэропорту.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2026
-
10:03
- 12 января 2026
-
21:20
-
14:35
-
13:01
- 11 января 2026
-
17:49
- 10 января 2026
-
02:38
- 9 января 2026
-
20:47
-
15:24
-
13:23
-
11:12
- 7 января 2026
-
21:39
-
18:16
-
18:09
- 6 января 2026
-
22:40
-
18:04
- 5 января 2026
-
00:02
- 4 января 2026
-
15:20
- 3 января 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:02
-
13:58
- 2 января 2026
-
13:54
-
06:57
-
01:54
- 29 декабря 2025
-
19:52
- 26 декабря 2025
-
16:04
-
09:49
- 25 декабря 2025
-
07:04
-
06:48
-
06:37
- 24 декабря 2025
-
19:29
-
18:12
-
12:34
- 23 декабря 2025
-
17:14