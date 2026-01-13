Скидки
«Смотрим и мотаем на ус!» Губерниев — о противниках показа Олимпиады-2026 в России

Известный российский журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил за показ соревнований на Олимпийских играх — 2026 на российских телеканалах.

«А я вот не пойму, опять, что ли, квасные пупсоны активизировались??? Надо показывать Олимпиаду, не надо показывать??? Вам-то какое дело??? Будут её показывать по телеку или нет, приличные люди, влюблённые в спорт и в страну, посмотрят всё равно и поддержат наших спортсменов!!! А в тех видах, где мы не участвуем, тоже интересно будет!!! Смотрим Олимпиаду и мотаем на ус!!! А квасные пупсики негодуэ, и хрен с ними…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

