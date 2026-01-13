В МОК объяснили, почему конфликт США с Венесуэлой нельзя сопоставлять с санкциями к России

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на вопрос, возможен ли недопуск сборной США на Олимпийские игры — 2026 на фоне продолжающегося конфликта страны с Венесуэлой.

«В мире, потрясённом конфликтами и разногласиями, МОК твердо убеждён, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции.

МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции. Это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения.

Приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) основано на одностороннем решении ОКР от 5 октября 2023 года о присоединении и объявлении членами ряда региональных спортивных организаций, входящих в Национальный олимпийский комитет Украины. Это является нарушением Олимпийской хартии. Следовательно, эти две ситуации несопоставимы.

Это подтвердил Спортивный арбитражный суд, который заявил следующее: «Ссылки ОКР на другие конфликты неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не распространяли свою юрисдикцию за пределы юрисдикции другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции», — заявили в МОК в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.