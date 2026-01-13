Российские прыгуны с трамплина не выступят на Олимпиаде-2026. Им не одобрили визы
Получившие нейтральный статус российские прыгуны с трамплина Данил Садреев, Михаил Назаров и Илья Маньков, а также двоеборец Артём Галунин не выступят на Олимпийских играх – 2026.
По информации «Чемпионата», спортсмены не получили шенгенские визы и не смогли вылететь на необходимое 3D-сканирование в Австрию и сдать на проверку комбинезоны – без этого они не могут быть допущены к соревнованиям.
Таким образом, россияне лишились последнего шанса на то, чтобы успеть выступить в заключительных квалификационных соревнованиях к ОИ-2026 – Континентальном Кубке в Чжанцзякоу (Китай), который пройдёт 17-18 января.
