Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Российские прыгуны с трамплина не выступят на Олимпиаде-2026. Им не одобрили визы

Российские прыгуны с трамплина не выступят на Олимпиаде-2026. Им не одобрили визы
Комментарии

Получившие нейтральный статус российские прыгуны с трамплина Данил Садреев, Михаил Назаров и Илья Маньков, а также двоеборец Артём Галунин не выступят на Олимпийских играх – 2026.

По информации «Чемпионата», спортсмены не получили шенгенские визы и не смогли вылететь на необходимое 3D-сканирование в Австрию и сдать на проверку комбинезоны – без этого они не могут быть допущены к соревнованиям.

Таким образом, россияне лишились последнего шанса на то, чтобы успеть выступить в заключительных квалификационных соревнованиях к ОИ-2026 – Континентальном Кубке в Чжанцзякоу (Китай), который пройдёт 17-18 января.

Материалы по теме
В МОК объяснили, почему конфликт США с Венесуэлой нельзя сопоставлять с санкциями к России
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android