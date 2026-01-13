Скидки
«Обидно. Будем стучаться в другие двери». Тренер российских прыгунов — о пропуске Игр-2026

«Обидно. Будем стучаться в другие двери». Тренер российских прыгунов — о пропуске Игр-2026
Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что получившие нейтральный статус спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в Италии.

«К сожалению, это так. С 21 декабря мы каждый день проверяем, одобрили нам визы или нет, но так их и не получили. FIS пошла нам навстречу и перенесла дедлайн по сканированию на 12 января, но срок прошёл. Мы бы могли выступить в Китае без виз, но без 3D-сканирования и чипирования комбинезонов это невозможно. Обидно? Не то слово. Но жизнь на этом не заканчивается. Будем стучаться в другие двери, чтобы до конца сезона успеть выступить на международных стартах. Пока же летим на соревнования в Нижний Тагил», — сказал Плехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

