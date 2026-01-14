Шорт-трекисты Посашков и Крылова приняли приглашение МОК на участие в ОИ-2026

Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова приняли приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Приглашения спортсменам были направлены 12 января. Ранее согласие на участие в Олимпиаде дали российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

23-летняя Крылова является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 м. Ивану Посашкову 21 год, он выигрывал чемпионат России на дистанции 1000 м.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.