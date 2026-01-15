Скидки
Спортсменам Латвии посоветовали не контактировать с россиянами на ОИ-2026 — источник

Спортсменам Латвии посоветовали не контактировать с россиянами на ОИ-2026 — источник
Национальный Олимпийский комитет (НОК) Латвии выпустил рекомендации для своих спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в которых просит их избегать контактов с российскими и белорусскими спортсменами во время соревнований, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на агентство LETA.

«Во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из этих стран (России и Беларуси. – Прим. «Чемпионата»), в том числе, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъёмок, за исключением случаев, когда такая необходимость связана с соблюдением обязательных требований, изложенных в протоколе соревнований.

Также рекомендуется избегать участия в пресс-конференциях, прямых трансляциях, интервью и других пред- и послесоревновательных рекламных мероприятиях с этими спортсменами. Латвийским спортсменам также рекомендуется воздерживаться от любого взаимодействия и обсуждений в социальных сетях с этими спортсменами, не делиться их контентом и не отвечать на него, не публиковать совместные фото- и видеоматериалы ни в связи с соревнованиями, ни вне их», – приводит слова НОК Латвии «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Российские спортсмены смогут выступать на Играх исключительно в нейтральном статусе. На данный момент приглашения на Олимпиаду-2026 приняли фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова.

